Unuttuğu anahtar yüzünden canından oluyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Unuttuğu anahtar yüzünden canından oluyordu
Kuşadası’nda anahtarını evinde unutan genç, eve balkondan girmeye çalışınca ikinci kattan aşağı düştü, ağır yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde anahtarını evde unutan genç, içeride uyuyan arkadaşını kapıyı çalmasına rağmen uyandıramadı. Bunun üstüne evine balkondan girmeye çalışan genç dengesini kaybetti ve ikinci kattan yere düştü. Durumu ağır.

Vahim olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Altın Kaymak Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan O. M. K. İşten sonra evine geldi ve anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Defalarca kapıyı çalan genç, içerde uyuyan arkadaşını uyandıramadı. Bunun üzerine evine balkondan girmeye çalıştı. Evine su borularına tırmanarak ulaşmaya çalışan genç, dengesini kaybetti ve ikinci kattan aşağı düştü. Çevredeki yurttaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Düşen genç ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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