Unutulmaz çizgi filmlerine sesiyle hayat vermişti! Ünlü sanatçı Sezai Altekin hayatını kaybetti

'Şirin Baba', 'Bugs Bunny', 'Barni Moloztaş'a sesiyle hayat veren ünlü sanatçı Sezai Altekin 79 yaşında hayata gözlerini kapattı.

1966'dan emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yapan usta sanatçı Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanında televizyon ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları yaptı.

BODRUM’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

79 yaşında yaşamını yitiren Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da toprağa verilecek.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Şehir Tiyatroları'nda yıllar boyunca görev yapan Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmeleri ile öne çıkan usta oyuncu 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı. 2014 yılında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, Tatar Ramazan dizisinde ise Beyefendi karakterine hayat verdi.