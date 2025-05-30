Unutulmuş yemekler Aksaray’da hayat buluyor!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Derneğin başkanlığını, Aksaray’ın Eşmekaya beldesinden olan ve gastronomi alanında pek çok ödül kazanan deneyimli aşçı Erol Akyüz yürütüyor. Usta aşçı Akyüz, derneğin sadece yemek tanıtımıyla yetinmeyeceğini, aynı zamanda bir kültürel mirası koruma hedefiyle çalışmalara öncülük edeceğini vurguladı.

HİTİTLERDEN OSMANLI’YA UZANAN TATLAR SOFRALARDA CANLANIYOR

Aksaray mutfağının Hititler dönemine uzanan kökleri olduğunu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde zenginleşerek günümüze ulaştığını ifade eden Akyüz, dernek olarak bu mirası yeniden hayata geçirmek istediklerini belirtti. Aksaray’a özgü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerin araştırılarak ortaya çıkarılacağını söyleyen Akyüz, bu yemeklerin aslına uygun tariflerle hazırlanarak halkla yeniden buluşturulmasının temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

GELENEKSEL MENÜ HAZIRLANIYOR, FESTİVALLER DÜNYAYA AÇILACAK

Dernek, tamamen Aksaray’ın geleneksel yemeklerinden oluşan özel bir menü hazırlığına devam ediyor. Erol Akyüz, bu menünün tanıtımı ve uygulanması için yerel işletmelerle ve profesyonel şeflerle iş birliği yapılacağını açıkladı.

Ayrıca dernek, yerel etkinliklerle sınırlı kalmayacak; yurt içi ve yurt dışı gastronomi festivallerine katılarak Aksaray mutfağını küresel platforma taşımayı planlıyor. Bunun yanı sıra Aksaray’a özgü coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak, markalaşma sürecini başlatmak ve bu lezzetleri restoran menülerine kazandırmak da derneğin uzun vadeli hedefleri arasında bulunuyor.

AKSARAY’IN LEZZET MİRASI DEĞERİNİ BULACAK

Akyüz, Aksaray’ın gastronomi potansiyelinin bugüne kadar yeterince öne çıkmadığını, ancak dernekle birlikte şehrin “gastro-turizm” alanında da dikkat çekeceğini belirtti. Dernek faaliyetleriyle Aksaraylı genç aşçılara fırsatlar sunulacak ve şehrin mutfak kültürü geniş kitlelere ulaşacak.

Dernek, önümüzdeki dönemde düzenleyeceği projeler, eğitimler ve etkinliklerle Aksaray’ın tarihi mutfak zenginliğini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Başkan Erol Akyüz, “Aksaray mutfağı sadece lezzet değil, binlerce yıllık bir kültürdür. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe taşımak için buradayız” diyerek çalışmaların kamuoyuyla düzenli paylaşılacağını ifade etti.

17 Nisan 2025’te düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtılan dernek, şehrin gastronomi potansiyelini yurt içinde ve dışında duyurmayı amaçlıyor.