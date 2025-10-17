Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Ünye Belediyesi, eğitime ve çocuklara yönelik projeleriyle şehrin kültürel kimliğini geleceğe taşımaya devam ediyor.

Ünye İlçe Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik anlamlı bir projeye daha imza attı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan “Renklerin ve Hikâyelerin Şehri Ünye” temalı çalışma kapsamında “Ünye’yi Renklendiriyoruz” ve “Ünye’yi Keşfediyoruz” adlı boyama ve hikâye kitapları hazırlandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öncülüğünde hayata geçirilen proje ile çocukların hem hayal güçlerini geliştirmeleri, hem de yaşadıkları şehri tanıyarak aidiyet duygusu kazanmaları hedefleniyor.

Başkan Tavlı, çocuklara yapılan her yatırımın geleceğe atılan en sağlam adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin renkleri olan çocuklarımızın dünyasını renklendirmek, onlara Ünye’yi sevdirmek ve hikâyelerle öğrenme süreçlerine katkı sunmak istedik. Bu güzel işbirliğiyle, minik yüreklerin hem eğlenerek öğrenmesini hem de kendi şehirlerine olan sevgilerini pekiştirmelerini amaçlıyoruz.”

Proje kapsamında hazırlanan boyama ve hikâye kitapları, Ünye’deki ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.