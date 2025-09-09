Ünye Belediyesi’nden personeline ek zam

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl imzalanan ve iki yıl geçerliliği bulunan Toplu İş Sözleşmesi’ne ek olarak, çalışanların taleplerini dikkate alarak ek protokol ile maaşlarda düzenleme yaptı.

Toplu sözleşme kapsamında Temmuz ayında yaklaşık yüzde 14 oranında enflasyon farkı alan belediye personelinin 1435 lira olan günlük yevmiyesi, yeni protokol ile 1500 liraya yükseltildi.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Hizmet-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı İsmail Zerey, çalışanların ek zam taleplerini karşılayan Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ederek, “Başkanımızın bu hassasiyeti, çalışanlarımızın aileleriyle birlikte daha rahat ve müreffeh bir yaşam sürmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

TAVLI: “PERSONELİMİZİN HUZURU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yaptığı açıklamada, personelin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Tavlı, “Sahada bizleri temsil eden mesai arkadaşlarımızın azmi, heyecanı ve aidiyet duygusu bizleri gururlandırıyor. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle enflasyon oranında artış konusunda mutabık kalmıştık. Bunun yanı sıra, çalışanlarımız ve sendika temsilcilerimizin taleplerini değerlendirerek ek protokol yaptık ve maaşlarda yeni bir düzenleme gerçekleştirdik. Tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.