Ünye Belediyesi’nden Ünye 1957 Spor’a kalıcı tesis yatırımı!

Sporun her alanında desteğini sürdüren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bugüne kadar ilçeye çok sayıda semt sahası kazandırırken, amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyaçlarını giderdi. Genç sporcuların tesislere ücretsiz ulaşımını da sağlayan Başkan Tavlı, son olarak Kocuklu Mahallesi Çınarsuyu Mevkii’nde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni tesisi hizmete açmaya hazırlanıyor. Başkan Tavlı, “Takımımıza Yakışır Tesisi Kısa Sürede Tamamlayacağız” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana gençlere ve spora yönelik birçok projeyi hayata geçiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye 1957 Spor’un önemli bir ihtiyacını karşılayacak tesisi hayata geçiriyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Tavlı, “Amacımız, ilçemizin takımına yakışır bir tesisi sezona yetiştirmek. Bu tesis, Ünye 1957 Spor’un başarısına ivme kazandıracak” diye konuştu.

AMATÖR SPORA ÖNEMLİ DESTEKLER

Ünye Belediyesi tarafından, ilçenin dört bir yanında oluşturulan semt sahalarıyla gençler sportif faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütürken, Cevizdere Mevkii’nde hayata geçirilen amatör spor tesisiyle de antrenmanlarını rahatça yapabiliyor. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren bu tesis, amatör spor kulüplerinin önemli bir ihtiyacını karşıladı.

Ünye Belediyesi ayrıca sporcuların antrenmanlara ücretsiz ulaşımını sağlayarak, gençlerin spora erişimini de kolaylaştırıyor.