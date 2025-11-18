YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı dairede mahsur kalan Emine Gülmez ve oğlu Mehmet Emin Gülmez, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarı çıkarıldı. Anne ve oğluna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralı oldukları belirlenen iki kişi, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.