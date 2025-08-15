Ünye Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Omuriliğindeki tümör başarıyla alındı

ORDU / ALİ YAZAN

Boyun fıtığı şikayetiyle geldiği hastanede omuriliğinde tümör teşhisi konan hasta Ünye Devlet Hastanesinde şifa buldu.

67 yaşındaki Nuran Güler isimli hasta boyun fıtığı şikayetiyle Dr. Öğretim Üyesi Hızır Özer’e başvurdu. Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer, yapılan tetkikler ve muayene sırasında omuriliğinde tümör olduğu tespit edilen hastaya öncelikle bu tümörün çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Ülkemizde sadece büyük üniversite hastanelerinde yapılan bu ameliyat, Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer ve ekibi tarafından Ünye Devlet hastanesinde yapıldı ve hasta mikrocerrahi teknikle opere edildi.

Başarılı bir şekilde operasyon geçiren hasta şifa ile hastaneden taburcu oldu.

Oldukça riskli bir ameliyatı Ünye Devlet Hastanesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer, “sırt bölgesinde omurilik tanısı koyduğumuz hastamızı mikrocerrahi teknikle opere ettik. Ameliyat sonrası 1 gün Yoğun bakımda sonrasında 3 gün de Servisimizde takip ettiğimiz hastamızı şifa ile taburcu ettik. Ünye Devlet hastanemizdeki Anestezi Uzmanı hekimi arkadaşlarım ile Ameliyathane hemşire ve Anestezi Teknikeri ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıcakla taburcu etmenin mutluluğnu yaşıyoruz” dedi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar’da başarılı ameliyat sonrası hastayı yattığı serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

2025 yılı içinde Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ünye Devlet Hastanesi arasında bir protokol yaptıklarını ve bu protokol çerçevesinde Üniversitede görev yapan Beyin Cerrahlarının Ünye Devlet hastanesinde muayene ve ameliyat işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, “Doktorlarımız, bugün büyük Üniversite hastanelerinde yapılan bir ameliyatı başarı ile Ünye Devlet Hastanemizde gerçekleştirdiler. Bu bizim için gurur verici bir durum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu ve benzeri operasyonları hastanemizde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben tüm ekibimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.