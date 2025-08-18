Ünye Devlet Hastanesi’nde elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Tamamen yerli ve milli bir marka olan Trugo tarafından kurulan istasyon, hem hastane personelinin hem de tüm Ünye halkının kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı. Aynı anda iki araca hizmet verebilen istasyon, hızlı şarj özelliği sayesinde araçları kısa sürede tam doluluğa ulaştırabiliyor. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan sistem, özellikle acil durumlarda hastaneye gelen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ünye Devlet Hastanesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve yeşil ulaşım konusunda öncülük etmeye devam ediyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonumuzun devreye alınmasıyla birlikte, hem hastalarımızın hem de şehir halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir katkı sunuyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz.”

Elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir enerjiye geçiş açısından büyük önem taşıyan bu uygulama, Ünye’de çevreci ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak.

Hastane yetkilileri, vatandaşları bu yeni hizmetten faydalanmaya davet ederken, çevreye duyarlı ulaşımın desteklenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.