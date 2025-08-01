Ünye Emniyeti’nden insanlık dersi

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ünye’de bugün yaşanan olay, hem ailelerin hem de toplumun yüreğine su serpti. 13 yaşındaki zihinsel engelli C.C.’nin kaybolduğuna dair yapılan ihbar üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü adeta zamanla yarıştı.

İhbarın alınmasının hemen ardından teyakkuza geçen ekipler, teknik takip ve MOBESE kameralarının titizlikle incelenmesi sayesinde küçük kızı adım adım izleyerek kısa sürede sağ salim buldu.

Bu olay, sadece bir çocuğun bulunması değil; aynı zamanda emniyet birimlerinin özverili çalışmasının, teknolojiyi insan hayatı için nasıl etkin kullandıklarının ve toplumsal sorumluluklarının bir göstergesi oldu.

AİLEDEN VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR YAĞDI

C.C.’nin ailesi, gözyaşları içinde emniyet ekiplerine teşekkür ederken, sosyal medyada da Ünye Emniyeti’ne övgü dolu mesajlar yağdı. Vatandaşlar, “İçimiz rahatladı, böyle bir teşkilata sahip olduğumuz için gururluyuz” yorumlarıyla desteklerini dile getirdi.

EMNİYETİN SESSİZ KAHRAMANLARI

Bu olayda görev alan polis memurları, isimleri ön plana çıkmasa da yaptıkları işin değeri büyük. Onlar, her gün sokaklarda sessizce ama kararlılıkla görevlerini yerine getiriyor. Bugün bir çocuğun hayatına dokundular, yarın belki bir başka aileye umut olacaklar.