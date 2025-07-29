Ünye İlçe Belediyesi’nden gönüllere dokunan hizmetler

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede tespit edilen dar gelirli ve yaşlı vatandaşların evlerinde boya-badana, temizlik ve sıcak yemek hizmeti sunarak gönüllere dokunuyor.

Ünye Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle hem ilçede örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor hem de dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen hizmetler kapsamında, bakıma muhtaç evler belediye ekipleri tarafından baştan sona yenileniyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evleri temizleniyor, duvar boyaları yapılıyor ve hijyen koşulları sağlanıyor.

Ayrıca, Ünye Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ünye Belediyesi ekipleri, titizlikle yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaçları tespit ederken, hem fiziki destek sağlıyor hem de vatandaşların gönül dünyalarına dokunuyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belediyecilik sadece yol, su, altyapı yapmak değildir. Sosyal belediyecilik, vatandaşın gönlünde yer edebilmektir. Ünye Belediyesi olarak ilçemizde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin evlerini temizliyor, boyuyor ve sıcak yemekle sofralarına misafir oluyoruz. Bu anlayışla gönüllere dokunmaya, hayatlara umut olmaya devam edeceğiz.”

Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar ise ekiplere ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.