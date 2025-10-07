Ünye İlçe Belediyesi’nden okul kantinlerine sıkı denetim

Kaynak: Haber Merkezi
Ünye İlçe Belediyesi’nden okul kantinlerine sıkı denetim

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin mevzuata uygunluğu, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve gerekli belge kontrolleri titizlikle yapıldı.
Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Ünye Belediyesi, çocukların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak adına eğitim yılı boyunca kantin denetimlerini sürdürecek.

Son Haberler
Kardelenler Dizisinin Menekşe'si Ahu Yağtu son halini paylaştı: Beyin anevrizması geçirip, sokakta bayılmıştı!
Kardelenler Dizisinin Menekşe'si son halini paylaştı:
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Siyasi parti lideri hakkında mahkemeden yeni karar!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Edirne’de baca yangını korkuttu: Hızlı müdahale felaketi önledi!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Hamas'tan Trump'a ateşkes yanıtı!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!
Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!