Ünye İlçe Belediyesi’nden okul kantinlerine sıkı denetim

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satılan ürünlerin mevzuata uygunluğu, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve gerekli belge kontrolleri titizlikle yapıldı.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ünye Belediyesi, çocukların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak adına eğitim yılı boyunca kantin denetimlerini sürdürecek.