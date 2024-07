Ünye Kadastro Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

ÜNYE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/12 Esas

KARAR NO : 2024/20

TEBLİĞ OLUNACAK:DAVALIİBRAHİM ADALI

Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının açmış olduğu davanın KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

Dava konusu Orduİli, Ünye İlçesi, Killik Mahallesinde kain (eski 521) yeni 105 ada 6 parsel, (eski 522) yeni 105 ada 8 parsel, (eski 523) yeni 105 ada 9 parsel ile (eski 384) yeni 106 ada 1 parsel ve (eski 532) yeni 105 ada 17 parsel, (eski 531) yeni 105 ada 19 parsel ile (eski 486) yeni 105 ada 18 parsel sayılı taşınmazların sınırlarının yenileme kadastrosu tespitine yönelik açılan davaların REDDİNE,

Buna göre, Orduİli, Ünye İlçesi, Killik Mahallesinde kain (eski 521) yeni 105 ada 6 parsel, (eski 522) yeni 105 ada 8 parsel, (eski 523) yeni 105 ada 9 parsel, (eski 384) yeni 106 ada 1 parsel, (eski 532) yeni 105 ada 17 parsel, (eski 531) yeni 105 ada 19 parsel, (eski 486) yeni 105 ada 18 parsel sayılı taşınmazların yüzölçümlerinin UYGULAMA (YENİLEME) KADASTROSU TESPİTLERİNDEKİ GİBİ TAPUYA KAYIT VE TESCİLLERİNE,

Davacının dava konusu Ordu İli, Ünye İlçesi, Killik Mahallesinde kain (eski 512) yeni 102 ada 21 parsel ile (eski 290) yeni 103 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar arasındaki sınırın yenileme kadastrosundaki tespitine yönelik davasının KABULÜNE,

a)Buna göre, Ordu İli, Ünye İlçesi, Killik Mahallesinde kain (eski 512) yeni 102 ada 21 parsel ile (eski 290) yeni 103 ada 4 parsel arasındaki yenileme kadastrosunda tespit edilen ve 08/03/2024 havale tarihli Harita Bilirkişileri Orhan Dal, Umut Özer ve Yasin Gürer in raporunun 29. Sayfasındaki şekil-18 deki krokide (C) harfi ile gösterilen 692,23m2 lik, (D) harfi ile gösterilen 83,16m2 lik ve (E) harfi ile gösterilen 43,89m2 lik kısımların yol olarak yapılan sınırlandırılmalarının İPTALİ İLE, (eski 512) yeni 102 ada 21 parsel sayılı taşınmaza EKLENMESİNE,

b) (eski 290) yeni103 ada 4 parselin08/03/2024 havale tarihli Harita Bilirkişileri Orhan Dal, Umut Özer ve Yasin Gürer in raporunun 29. Sayfasındaki şekil-18 deki krokide (B) harfi ile gösterilen 377,77m2 lik kısmının İPTALİ İLE, (eski 512) yeni 102 ada 21 parsel sayılı taşınmaza EKLENMESİNE,

c) (eski 290) yeni 103 ada 4 parselin08/03/2024 havale tarihli Harita Bilirkişileri Orhan Dal, Umut Özer ve Yasin Gürer in raporunun 29. Sayfasındaki şekil-18 deki krokide (A) harfi ile gösterilen 423,00m2 lik kısmının İPTALİ İLE, kamuya ait YOL OLARAK TERKİN EDİLMESİNE,

5- Bu suretle dava konusu Ordu İli Ünye İlçesi, Killik Mahallesinde kain (eski 512) yeni 102 ada 21 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 28.211,72m2 olarak, (eski 290) yeni 103 ada 4 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün ise 18.971,38m2 olarak TESPİTLERİ İLE TAPUYA KAYIT VE TESCİLLERİNE,

6-Karara dosya içerisinde bulunan08/03/2024 havale tarihli Harita Bilirkişileri Orhan Dal, Umut Özer ve Yasin Gürer in raporunun eklenmesine,

7-Karar kesinleştiğinde dosyanın Ünye Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-3402 sayılı Kanunun 36/A maddesi hükmü gereği davacı Maliye Hazinesi lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

9-3402 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereği yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına,

10-Davacı Maliye Hazinesi harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

11-Ölü davalı Feyzullah Sanioğlu mirasçıları Sadettin Sanioğlu, Ayşe Sanioğlu, Nevin Ateş ve Pervin Pehlivan kendilerini vekille temsil ettirdiğinden3402 sayılı yasanın 31/3.maddesi gereğince takdiren 1000 TL vekalet ücretinin davacı dan alınarak ölü davalı Feyzullah Sanioğlu mirasçıları Sadettin Sanioğlu, Ayşe Sanioğlu, Nevin Ateş ve Pervin Pehlivan'a verilmesine,

12-Dahili davalılar Ordu Belediye Başkanlığı ve Ünye Belediye Başkanlığı kendilerini vekille temsil ettirdiğinden 3402 sayılı yasanın 31/3.maddesi gereğince takdiren Ünye Belediye Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ayrı ayrı1000'er TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak Dahili davalılar Ordu Belediye Başkanlığı ve Ünye Belediye Başkanlığına verilmesine,

13-Karar kesinleştiğinde 6100 Sayılı HMK' nın 333. Maddesi gereğince yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının davacıya iadesine.

Ünye Killik köyünden Davalı Osman oğlu İBRAHİM ADALI' ya GEREKÇELİ KARARIN ve Maliye Hazinesi Vekilinin TEMYİZ DİLEKÇESİNİN ilanan tebliği ile gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Kadastro Mahkemesine (bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesine)bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile YARGITAYA TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066564