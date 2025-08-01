Ünye Kalesi turizme açıldı, iki ayda 115 bin kişiyi ağırladı!

Yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden gelen yabancı turistlerin kaleye ilgi gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Ünye Kalesi, dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olarak fark yaratıyor. Ziyaretçiler raylı sistemle güvenli şekilde kalenin içindeki gizemli dehlize ulaşarak tarihsel yolculuğa çıkıyor. Bu deneyim kaleyi sadece seyir noktası değil, yaşayan bir tarih alanına dönüştürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Karadeniz'e hakim konumuyla eşsiz manzara sunan Ünye Kalesi'nin yalnızca mimarisiyle değil, doğayla bütünleşmiş tarihi dokusuyla da ziyaretçileri etkilediğine işaret edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin kadim tarihin yaşayan bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmalarla burayı yalnızca tarihi mekan olmaktan çıkarıp yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekecek cazibe merkezine dönüştürdük. Kale artık hem şehrimizin vitrini hem de turizmimizin itici gücü. Ziyaretçi sayısındaki yoğunluk ne kadar doğru adım attığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.