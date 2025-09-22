Ünye merkezli 10 ilde sanal bahis ve kumar operasyonu!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Ünye ilçesinde, siber suçlar ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süren teknik takibin ardından Ordu Ünye Merkezli Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere 10 ilde 46 şüpheliye yönelik 39 adreste arama ve yakalamaya yönelik 22 ekip 88 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Suç örgütü yöneticilerinin, üyelerinin ve yakınlarının 2023 – 2025 yılları arası 835 adet banka hesap verisi incelendi, örgütün muhtemel suç geliri olduğu değerlendirilen toplamda 1 milyar 190 milyon TL. hesap hareketliliği olduğu ve elde etmiş oldukları suç gelirini kripto paralar üzerinden akladıklarına dair tespitler yapıldı.



Operasyon kapmasında 43 şüpheli yakalanmış 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.



Suç örgütü tarafından banka hesapları kullanılan 17 şüpheli ifade akabinde salıverildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 9 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi, 1 şüpheliye ev hapsi verildi, 16 şüpheli ise tutuklandı.



Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.