Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Teknofest 2025’te finale yükseldi

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi, Türkiye’nin en prestijli teknoloji yarışmalarından biri olan Teknofest 2025’te büyük bir başarıya imza attı. İnsansız Hava Aracı (İHA) Döner Kanat kategorisinde yarışan okul takımı, 2.589 başvuru arasından sıyrılarak ilk 29 finalist arasına girmeyi başardı.

Takım, bugün gerçekleştirilen ilk görev uçuşunu başarıyla tamamlayarak adını finale yazdırdı. Final uçuşu ise Perşembe günü yapılacak. Danışman öğretmen Aytekin Yıldız liderliğinde çalışan öğrenciler, teknik bilgi, ekip çalışması ve azimle bu başarıya ulaştı.

Okul yönetimi ve ilçe halkı, gençlerin bu başarısını gururla karşılarken, final uçuşu öncesi destek mesajları yağmaya başladı. Ünye’nin teknolojiye olan ilgisini ve gençlerin potansiyelini gözler önüne seren bu gelişme, bölge için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Danışman Öğretmen Aytekin Yıldız:

“Öğrencilerimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Bu başarı onların emeğinin ve inancının bir sonucudur. Finalde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Final uçuşu: 11 Eylül Perşembe – Teknofest 2025, Kocaeli