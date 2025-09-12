Ünye Ticaret Borsası’ndan eğitime anlamlı destek!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünye Ticaret Borsası’ndan eğitime anlamlı destek!

Ünye Ticaret Borsası, ilçemizin eğitim ve kültür hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ünye İlçe Halk Kütüphanesi’nden gelen kitap talebine duyarsız kalmadı.

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Kütüphane Müdür Vekili Selma Korkmaz ve Kütüphaneci Songül Okumuş’un gerçekleştirdiği nazik ziyarette, ilçedeki ihtiyaç sahibi kurumlara kitap desteği sağlanması konusu ele alındı. Başkan Uslu, bu anlamlı talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Kütüphanemizin bilgiye erişim misyonuna her zaman omuz vermeye hazırız. En kısa sürede gerekli desteği sağlayacağız,” dedi.

Ünye Ticaret Borsası’nın daha önce de çeşitli okullara ve eğitim kurumlarına kitap bağışında bulunduğu biliniyor. Bu son girişim, kurumun sosyal sorumluluk anlayışını ve eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaret sonunda taraflar, iş birliğinin güçlenerek devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

Eğitime yapılan her katkı, geleceğe atılan sağlam bir adımdır.

