Ünye Ticaret Borsası’ndan eğitime anlamlı destek!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Kütüphane Müdür Vekili Selma Korkmaz ve Kütüphaneci Songül Okumuş’un gerçekleştirdiği nazik ziyarette, ilçedeki ihtiyaç sahibi kurumlara kitap desteği sağlanması konusu ele alındı. Başkan Uslu, bu anlamlı talebi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Kütüphanemizin bilgiye erişim misyonuna her zaman omuz vermeye hazırız. En kısa sürede gerekli desteği sağlayacağız,” dedi.

Ünye Ticaret Borsası’nın daha önce de çeşitli okullara ve eğitim kurumlarına kitap bağışında bulunduğu biliniyor. Bu son girişim, kurumun sosyal sorumluluk anlayışını ve eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaret sonunda taraflar, iş birliğinin güçlenerek devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

Eğitime yapılan her katkı, geleceğe atılan sağlam bir adımdır.