Ünye Ticaret Borsası’ndan ekonomik güç birliği vurgusu

Haber: Hakan Yıldız Ordu

Toplantıda, bölge ekonomisinin mevcut sorunları, ortak projeler ve iş dünyasının gelişim stratejileri ele alındı. Katılımcılar, Ordu’nun tüm oda ve borsalarının bir araya gelerek ortak akıl ve işbirliğiyle hareket etmesinin, sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ünye Ticaret Borsası heyeti, toplantı boyunca yerel üreticilerin desteklenmesi, ticaretin canlandırılması ve ekonomik dayanışmanın artırılması yönünde görüşlerini paylaştı. Başkan Mustafa Uslu, “Bölgemizin kalkınması için birlikte düşünmek, birlikte üretmek zorundayız. Bu toplantılar, ortak vizyonun oluşması açısından çok kıymetli,” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda daha sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanması yönünde mutabakata varıldı.