Ünye Ticaret Borsası’ndan ekonomik güç birliği vurgusu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünye Ticaret Borsası’ndan ekonomik güç birliği vurgusu

Ordu’da düzenlenen Ordu İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı, bölge ekonomisinin geleceği açısından önemli bir istişare zemini sundu. Toplantıya Ünye Ticaret Borsası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Erhan Aydın ve Genel Sekreter Mehmet Gür katıldı.

Haber: Hakan Yıldız Ordu

Toplantıda, bölge ekonomisinin mevcut sorunları, ortak projeler ve iş dünyasının gelişim stratejileri ele alındı. Katılımcılar, Ordu’nun tüm oda ve borsalarının bir araya gelerek ortak akıl ve işbirliğiyle hareket etmesinin, sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ünye Ticaret Borsası heyeti, toplantı boyunca yerel üreticilerin desteklenmesi, ticaretin canlandırılması ve ekonomik dayanışmanın artırılması yönünde görüşlerini paylaştı. Başkan Mustafa Uslu, “Bölgemizin kalkınması için birlikte düşünmek, birlikte üretmek zorundayız. Bu toplantılar, ortak vizyonun oluşması açısından çok kıymetli,” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda daha sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanması yönünde mutabakata varıldı.

Son Haberler
Mame Diouf Ankara'ya geri döndü
Mame Diouf Ankara'ya geri döndü
Özgür Özel Zafer Yürüyüşü’ne katıldı!
Özgür Özel Zafer Yürüyüşü’ne katıldı!
Ancelotti'den yıldızlara şok
Ancelotti'den yıldızlara şok
Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri değişti
Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri değişti
Muhtarlarla el ele: Perşembe’de hizmet için ortak akıl buluşması
Muhtarlarla el ele: Perşembe’de hizmet için ortak akıl buluşması