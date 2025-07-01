Ünye’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki tam bağımsızlığını ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasının 99. Yıldönümü Ünye’de düzenlenen törenle kutlandı.

Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve protokolün katılımıyla gerçekleşen programda deniz şehitleri anıldı, denize çelenk bırakıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kabotaj Bayramı’nın 99. yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemizin kendi kara sularını, limanlarını ve kıyı denizlerini kullanma hakkını kazandığı 1 Temmuz 1926’dan bu yana kutlanan Kabotaj Bayramı’nın bugün 99’uncusunu hep birlikte kutladık. Hemşerilerimiz, dostlarımız ve arkadaşlarımızla bu anlamlı günü birlikte yaşamanın heyecanı bizleri mutlu etti. Gerçekten güzel bir görsel ortaya çıktı, denizimiz bugün adeta keyifli bir ortama dönüştü. Aynı zamanda bugünkü organizasyonumuz, yaz boyunca ilçemizde gerçekleştireceğimiz etkinliklerin de başlangıcı oldu.”

Başkan Tavlı, açıklamasının devamında yaz dönemi için planlanan etkinliklere de değinerek, “İki ay boyunca hem yerel hem de ulusal sanatçıların yer alacağı, vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bu sürecin başlangıcını Kabotaj Bayramı ile yapmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm hemşerilerimiz için kazasız, belasız ve huzurlu bir yaz sezonu geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Tören, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde denize bırakılan çelenkle son bulurken, katılımcılar denizciliğin ülke geleceği açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.