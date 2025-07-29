Ünye’de 3 bant bilardo heyecanı: Bölge şampiyonu Hakan Ormancı oldu

ORDU / HAKAN YILDIZ

25–27 Temmuz tarihleri arasında Ünye Kültür Bilardo Kafe’de düzenlenen bölgesel 3 Bant Bilardo Turnuvası, dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği unutulmaz müsabakalara sahne oldu. Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası öncesi hazırlık niteliği taşıyan turnuva, Ordu, Samsun, Giresun, Ünye, Çarşamba ve Terme’den gelen 44 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Turnuvanın işletmeciliğini Zeki Çayırezmez’in yaptığı Ünye Kültür Bilardo Kafe, bir kez daha bölgenin bilardo merkezi olduğunu kanıtladı.

Finalin nefes kesen anlarında Ünyeli sporcu Hakan Ormancı şampiyonluk kürsüsüne çıkarak büyük alkış aldı.

Dereceye giren diğer isimler ise şöyle oldu:

- İkinci: Cumabey Germi (Samsun)

- Üçüncülüğü paylaşanlar: Abdulkadir Nesil (Giresun) ve Cengiz Özer (Çarşamba)

Turnuva organizatörü Ömer Güzel yaptığı açıklamada, “Salonumuz daha önce de birçok turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bu defa da gururla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Katılım yüksek, mücadele üst düzeydi. Dereceye giren sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz.” dedi.

Sporcu performansları kadar seyirci ilgisi de turnuvanın başarısına katkı sağladı. Şampiyona öncesi gerçekleşen bu bölgesel etap, hem sporculara moral oldu hem de bilardo tutkunlarını bir araya getirdi.