Ordu'nun Ünye İlçesinde Geleneksel Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları büyük coşkuyla gerçekleştirildi. 9 Kategoride gerçekleştirilen yarışlara çok sayıda at katılırken dereceye girenler kupa ile ödüllendirildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla yaşarken, ata sporumuz olan biniciliğin böylesine güzel bir organizasyonla yaşatılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir” dedi.



Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Ünye Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, bu yıl da renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Ünye İlçe Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ünye Rahvan Atçılık Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle dolu dolu geçti. Yarış alanında Cumhuriyet coşkusu ve atlı sporun geleneksel ruhu bir araya geldi.

Etkinliği Ünye İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatanda izledi. 9 kategoride gerçekleşen yarış öncesi grup elemeleri yapıldı. Dereceye giren atlar final için yarıştı. Yarışlar baş kategorisi ile sona erdi.

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı konuşmada Cumhuriyetin milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhuriyet aziz milletimizin yeniden ayağa kalkışının, küllerinden doğuşunun bir simgesidir. Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla yaşarken, ata sporumuz olan biniciliğin böylesine güzel bir organizasyonla yaşatılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.”

Başkan Tavlı, spora ve sporculara verdikleri desteğin süreceğini ifade ederek, “Ata sporumuz biniciliğin yanı sıra diğer spor dallarına da destek veriyoruz. Spor, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren bir değerdir. Bugün burada yarışların centilmenlik, kardeşlik ve birlik ruhuyla tamamlanacağına inanıyorum.” dedi.

Yarışlarda yerli dörtnal kategorisinde yarışan atlar ve jokeyleri heyecan dolu anlar yaşattı. Dereceye giren binicilere protokol üyeleri tarafından kupa ve ödülleri takdim edildi.

Yarışlar Şöyle Sonuçları:

İkili Tay: 1. Ömer Ovalı, 2. Furkan Dik, 3. Aslan Er

Üçlü Tay: 1. Kadri Şahin, 2. Mithat Kaya, 3. Hasan Yıldız

Yerli Dörtnal: 1. Mustafa Elibol, 2. Ömer Ovalı, 3. Alperen Altun

Dörtlü Tay: 1. Aytaç Şen, 2. Mustafa Duman, 3. Murat Haki

Deste: 1. Alparslan Şanlıtürk, 2. Serkan Dinç, 3. Adem Avcı

Küçük Orta: 1. Eyüp Tatlıdere, 2. Mustafa Pişmek

Büyük Orta: 1. Ali Çalı, 2. Mert Çelik, 3. Muhammet Okutucu

Başaltı: 1. Necati Hamitoğlu, 2. Hakkı Fidan, 3. Sergen Sivcim

Baş: 1. Dursun Karaman, 2. Erol Cebeci, 3. Mert Kahraman