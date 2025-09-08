Ünye’de emniyet kemeri denetimleri sürüyor: Güvenli sürüşe dikkat!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Trafik ekipleri, durdurulan araçlarda hem sürücülerin hem de yolcuların kemer takıp takmadığını kontrol ederken, emniyet kemerinin hayati önemi hakkında bilgilendirme yapıyor. Denetimlerde, kemer takmayanlara idari işlem uygulanırken, kurallara uyanlara teşekkür ediliyor.

AMAÇ: KAZALARDA HAYAT KURTARMAK

Emniyet yetkilileri, kemer kullanımının trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini büyük ölçüde azalttığını vurguluyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde kemer takmama alışkanlığının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

TOPLUMSAL BİLİNÇLENME ÇAĞRISI

Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca farklı noktalarda süreceğini belirterek, tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ediyor. Emniyet kemeri sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görülmeli.