Ünye’de feci kaza! Kadına çarpıp kaçtı: İfadesi şok etti

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’nun Ünye ilçesinde, gece saatlerinde çevre yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Yunus Emre Tüneli çıkışında, A.K. yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 39 yaşındaki Cemile Altay’a çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Cemile Altay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yapmış olduğu çalışmada Altay'a çarptığı öne sürülen sürücü A.K'yi Trabzon’da yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü, ifadesinde gece karanlığında bir cisme çarptığını fark ettiğini, ancak bunun bir insan olduğunu sonradan anladığını belirtti.

Cemile Altay’ın Ünye’de bir eğlence mekanında çalıştığı ve kaza sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.