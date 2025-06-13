Ünye’de festival evlerinin kurulumu başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünye’de festival evlerinin kurulumu başladı

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında geleneksel hale gelen festival evlerinin kurulumuna başlandı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Belediye tarafından bu yıl da üretimi gerçekleştirilen 50 adet festival evi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İskele yanındaki kumsal alanda konumlandırılıyor.

Özellikle yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanan evler, marin kontra malzemeden imal edildi. Sıcak havalarda konfor sağlamak amacıyla çatılarında sandviç panel kullanılırken, deniz yönüne yerleştirilen pencere ile hava sirkülasyonu da destekleniyor.

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Her biri 12 metrekare büyüklüğünde olan festival evleri, ön cephesindeki fermuarlı tente ile hem işlevsellik, hem de koruma sağlıyor. Evler, 1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek.

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Festival süresince evlerde Ünye’ye özgü yöresel ürünler, el emeği çalışmalar, halk eğitim ve çeşitli eğitim kurumlarının stantları ile hediyelik eşya satışları gibi birçok kategoride faaliyet yürütülecek.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, festival evlerinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir buluşma noktası olacağını belirtti.

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