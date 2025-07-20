Ünye’de geleneksel sünnet şöleni coşkuyla gerçekleştirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ünye’de geleneksel sünnet şöleni coşkuyla gerçekleştirildi

Ünye 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Şölende 70 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

AİLELER MUTLU, ÇOCUKLAR HEYECANLI

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Hayırsever İş İnsanlarının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte sünnet olan çocuklar için çeşitli etkinlikler ve sürprizler hazırlandı.

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Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

Sünnet şöleni kapsamında çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla üstü açık otobüsle şehir turu düzenlendi.

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Şehir merkezinde yapılan turda çocuklar müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi, Sahil Yolu boyunca ilerleyen otobüs coşkuyla karşılandı.

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Renkli görüntülerin yaşandığı şehir turu, sünnet olan çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir anıya dönüştü.

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BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR VE TEBRİK MESAJI

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı etkinlikte yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “70 evladımız bugün erkekliğe ilk adımlarını attı. Bu anlamlı günde yanımızda olan Devlet Hastanesi yönetimine, değerli doktorlarımıza, iş insanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

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Özellikle katkı sağlayan iş insanımız Şevki Bey’e, özveriyle çalışan Üroloji uzmanlarımız Özbay Hocam ve İlker Hocam’a teşekkür ediyorum. Ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyor, evlatlarımızın bahtlarının ve ömürlerinin hayırlı olmasını diliyorum.”

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"NİCE GÜZEL ŞENLİKLERE HEP BİRLİKTE"

Konuşmasında dua ve temennilerde de bulunan Başkan Tavlı, “Cenab-ı Allah, tüm evlatlarımızı vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmeyi bizlere nasip etsin.

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Böyle güzel şenliklerde hep birlikte olmayı, sağlık ve huzur içinde daha nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum” dedi.

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