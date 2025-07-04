Ünye’de gemi yangını paniği! Facia ucuz atlatıldı

Hakan Yıldız-Ordu/YENİÇAĞ

Özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki gemide başlayan yangına, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, yangının makine dairesine ve diğer bölmelere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Dar alan ve yüksek ısıya rağmen özveriyle çalışan itfaiye, duman tahliye sistemleri, termal kameralar ve gelişmiş ekipmanlarla yangını izole etti. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekiplerin profesyonelliği olası bir faciayı engelledi.

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Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ordu İtfaiyesi’nin karada, denizde, plajlarda, limanlarda ve tersanelerde 7/24 teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, ekiplerin hazır ve hızlı müdahalesi takdir topladı.

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