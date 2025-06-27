Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor

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Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve denize sıfır konumuyla dikkat çeken Gölevi Kafe ve Restoran, 28 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Ali Yazan/ Ordu

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Karadeniz’de en fazla sosyal tesise sahip Ünye’ye bir yenisini daha kazandırdı. Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan doğanın içinde, modern ve şık mimarisiyle öne çıkan tesis, Gölevi Mahallesi sahil yolunda hizmet verecek.

Et, balık, pide ve yöresel lezzetlerin sunulacağı restoranda, aynı zamanda kafe bölümü de bulunuyor. Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, manzaranın tadını çıkarabileceği yeni sosyal alan, aileler ve misafirler için cazip bir buluşma noktası olacak.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin nefes alabileceği, kaliteli hizmet alabileceği mekanları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Gölevi Kafe ve Restoran, Ünye’mizin güzelliklerine değer katacak. Tüm hemşehrilerimizi, 28 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek açılışa davet ediyorum” dedi.

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Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor
Ünye'de Gölevi kafe ve restoran açılıyor