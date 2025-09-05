Ünye'de kanlı tartışma: İki kardeş hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde su borusu nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. İki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı ormanlık alanda yakalandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde su borusu nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. İki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı ormanlık alanda yakalandı.

04 Eylül 2025 Perşembe günü saat 11.55 sıralarında Aydıntepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, M.B. (1962 doğumlu) ve H.B. (1957 doğumlu) isimli iki kardeş, iddiaya göre su borusu nedeniyle başlayan tartışma sonucunda H.T. (1957 doğumlu) tarafından tabanca ile vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan H.T., Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonla yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, silahıyla birlikte sağ olarak yakalandı. Operasyonda JASAT, istihbarat birimleri, jandarma timleri, komando birlikleri ve iz takip köpekleri görev aldı.

Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınırken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

