Ünye’de silahlar konuştu: Esnaf İsa Kurt’a silahlı saldırı

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Ünye’de silahlar konuştu: Esnaf İsa Kurt’a silahlı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bugün yaşanan silahlı saldırı, ilçe genelinde büyük tedirginlik yarattı. Daha önce de tehdit edildiği öğrenilen esnaf İsa Kurt’a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Ünye Kasaplar Çarşısı’nda esnaf İsa Kurt’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda olay anında yanında bulunan kasap esnafı Yaser Et’in sahibi Yaser Felek ve olay yerinden geçen Cevat Karaalioğlu yaralandı.

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu'nun Ünye ilçesinde bugün yaşanan silahlı saldırı, ilçe genelinde büyük tedirginlik yarattı. Daha önce de tehdit edildiği öğrenilen esnaf İsa Kurt’a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Ünye Kasaplar Çarşısı’nda esnaf İsa Kurt’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda olay anında yanında bulunan kasap esnafı Yaser Et’in sahibi Yaser Felek ve olay yerinden geçen Cevat Karaalioğlu yaralandı.

İsa Kurt’un tehditler nedeniyle bir süredir polis koruması altında olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası olay yerine hızla ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güveni için önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

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