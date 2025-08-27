Ünye’de trafik uygulamasında gergin anlar: Sürücünün polisle tartışması tepki topladı

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerinin halkın güvenliği ve trafik düzeni için gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında gergin anlar yaşandı. Burunucu Mahallesi’nde, Samsun Sahil Yolu üzerinde yapılan denetim esnasında bir sürücü, görevli polis memurlarına karşı direniş göstererek uygulamayı engellemeye çalıştı.

POLİSE BAĞIRDI, EL-KOL HAREKETLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, sürücü yüksek sesle bağırarak ve el-kol hareketleriyle memurlara karşı agresif tavırlar sergiledi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün, görevli memurların işlerini yapmalarına engel olmaya çalıştığı açıkça görülüyor.

VATANDAŞ TUTUMUN BİR CEZASI OLMALI”

Olayı yoldan geçen diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar büyük tepkiyle karşıladı. Birçok kişi, kamu görevlilerine karşı sergilenen bu tavrın cezai yaptırımla karşılık bulması gerektiğini ifade etti. “Polis halkın güvenliği için görev yapıyor. Bu tür davranışlar hem kamu düzenini hem de toplum huzurunu bozar,” diyen vatandaşlar, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda geniş yankı uyandı. Emniyet yetkililerinin konuya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

