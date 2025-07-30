Ünye’de trafo patlaması korku dolu anlara yol açtı

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bugün saat 13.00 sularında Kaymakamlık binası yerleşkesi arkasında bulunan YEDAŞ’a ait elektrik panosunda meydana gelen patlama, ilçede paniğe neden oldu.

İlk patlamanın ardından olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri müdahalede bulunurken, trafonun yeniden patlaması çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, YEDAŞ personelinin teknik müdahalesinin ardından yangına hızlıca müdahale etti.

Olayda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki bazı iş yerleri ve konutlarda elektrik kesintileri yaşandı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeden uzak durmasını sağladı.

Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin başlatıldığını ve benzer durumların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.