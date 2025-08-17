Ünye’den Erasmus’ta büyük başarı!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası başarıya imza attı. Okulun hazırladığı “Tourism4Future: Avrupa’da Mesleki Deneyim” adlı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2025 Erasmus+ Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA122-VET) kapsamında kabul edildi.

914 başvuru arasından seçilen 87 projeden biri olan Tourism4Future, Ünye’nin eğitimdeki vizyonunu Avrupa’ya taşıyor. Proje için okulumuza 45.527,00 € hibe desteği sağlanacak.

BARCELONA’DA 90 GÜNLÜK STAJ FIRSATI

Proje kapsamında Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrenciler, İspanya’nın Barcelona kentinde yer alan proje ortağı otelde 90 günlük staj programına katılacak. Bu deneyim, öğrencilerin mesleki becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmelerine olanak tanıyacak.

ÜNYE’DE ULUSLARARASI WORKSHOP

Projenin bir diğer ayağında ise aynı otelin mutfak şefi Ünye’ye gelerek öğrencilerle buluşacak. Gerçekleştirilecek workshop ve mesleki etkinliklerle öğrenciler, Avrupa mutfağının inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı yakalayacak.

TEBRİKLER ÜNYE TURİZM MTAL

Bu önemli başarıda emeği geçen okul idarecilerini, öğretmenleri ve öğrencileri kutluyor; Ünye’nin eğitimdeki yükselişinin devamını diliyoruz.