Uraloğlu dönemi şirketlere milyarlar aktı! İktidar davet ile ihale vermiş

İktidarın yandaş şirketlere verdiği imtiyazlara bir yenisi daha ekleniyor. Kamu kaynaklarının ihaleler ile şirketlere aktarılması gündemden düşmüyor.

DÖRT ŞİRKETE 28 MİLYAR LİRA AKTARILDI

NEFES gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, hem Karayolları Genel Müdürü hem de bakan olarak görev aldığı 2018-2025 sürecinde 4 şirkete, ihaleler aracılığı 28 milyar liralık para aktarıldı.

İhalelerin davet usülü ile gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA 23 İHALE

Kamu İhale Kurumu verilerinden yapılan incelemeye göre bu şirketlere toplam 23 ihale kapalı kapılar ardında verildi.

2018-2025'i kapsayan dönemdeki bu ihalelerin toplam bedeli 17 milyar lirayı aşıyor. İhale tarihlerindeki dolar/ TL üzerinden hesaplandığında ise döviz bazlı tutar 730 milyon doları (bugünkü kurla 28 milyar 226 milyon lirayı) buluyor.

Söz konusu şirketlerin bazı büyük projelerde de alt yüklenici olarak görev yaptığı ve aldıkları işlerin toplamının 80 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor.

Söz konusu 4 şirketin Sarıosmanoğlu İnşaat, Solmaz Taahhüt, Snh İnşaat, Ege Asfalt olduğu belirtildi.

ÇMO, 'Tüm projelerden vazgeçilmelidir!' diyerek uyardı! Sazlıdere tehlikede...