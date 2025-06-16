Uranyum fiyatları dalgalı seyirde

Son dört ayın en yüksek seviyesi olan 72 dolardan hafifçe düşüşle şu anda pound başına 70 dolar seviyesinde seyreden uranyum vadeli işlemleri, ABD'deki arz belirsizliğinin nükleer yakıt kıtlığı üzerindeki etkisinin nasıl olacağını sorgulatıyor. ABD, Rusya'dan nükleer yakıt ithalatından kademeli olarak uzaklaşırken, yerel uranyum tedariki ve zenginleştirme kapasitesini desteklemek amacıyla 2,7 milyar dolara kadar finansman ayırdı. Bu adımın, arz üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

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NÜKLEER ENERJİYE DESTEK ARTIYOR

Diğer yandan, ABD Başkanı Trump nükleer reaktörler ve enerji santralleri için düzenlemeleri azaltan ve lisans süreçlerini hızlandıran bir kararname imzaladı. Bu hamle, nükleer enerjinin genel enerji payındaki artışı hızlandırarak uranyum talebini yükseltebilir. Yeni yönetimin sektöre desteğinin bir işareti olan bu karar, teknoloji şirketlerinin enerji yoğun veri merkezlerini desteklemek için nükleer enerjiyi kullanmasının önünü açtı.

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İTHALAT BELİRSİZLİĞİ VE İÇ ÜRETİM

Ancak, Kanada ve Kazakistan'dan yapılan uranyum ithalatına uygulanacak gelecekteki vergilerdeki netlik eksikliği, sınırlı yurt içi kapasite üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bu durum, küresel nükleer enerji piyasasındaki dinamiklerin karmaşıklığını ve belirsizliğini gözler önüne seriyor.