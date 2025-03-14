Uranyum fiyatlarında düşüş

Mart ayında uranyum vadeli işlem fiyatları, pound başına 64 doların altına inerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün temel nedeni, yeterli arzın belirsiz talep karşısında devam etmesidir. Yeni ABD yönetimi, Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Washington'ın Rus nükleer yakıtı ithalatına yönelik mevcut yaptırımları kaldırabileceği yönünde beklentilere yol açtı.

Mevcut tahminler, Rusya'nın küresel uranyum dönüşüm ve zenginleştirme kapasitesinin neredeyse yarısına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu durum, Batılı zenginleştiriciler için bol miktarda sarıcak arzı karşısında kapasite kısıtlamalarıyla sonuçlanıyor.

Aynı zamanda, piyasalar, Avrupa ve Çin'de daha verimli büyük dil modellerinin ortaya çıkmasının ardından ABD veri merkezleri için nükleer enerji talebine ilişkin spekülatif pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor. Bu bağlamda, Microsoft'un yeni veri merkezlerine yönelik kiralama anlaşmalarını iptal ettiği bildiriliyor. Bu durum, teknoloji devlerinin yeni enerji kapasitesi sağlama yarışında olduğu görüşüyle tezat oluşturuyor.