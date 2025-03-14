Uranyum fiyatlarında düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Uranyum fiyatlarında düşüş

Mart ayında uranyum vadeli işlem fiyatları, pound başına 64 doların altına inerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Arz fazlası ve belirsiz talep nedeniyle düşüş sürerken, ABD’nin Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirme sinyali piyasaları hareketlendirdi.

Mart ayında uranyum vadeli işlem fiyatları, pound başına 64 doların altına inerek son 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün temel nedeni, yeterli arzın belirsiz talep karşısında devam etmesidir. Yeni ABD yönetimi, Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Washington'ın Rus nükleer yakıtı ithalatına yönelik mevcut yaptırımları kaldırabileceği yönünde beklentilere yol açtı.

Mevcut tahminler, Rusya'nın küresel uranyum dönüşüm ve zenginleştirme kapasitesinin neredeyse yarısına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu durum, Batılı zenginleştiriciler için bol miktarda sarıcak arzı karşısında kapasite kısıtlamalarıyla sonuçlanıyor.

Aynı zamanda, piyasalar, Avrupa ve Çin'de daha verimli büyük dil modellerinin ortaya çıkmasının ardından ABD veri merkezleri için nükleer enerji talebine ilişkin spekülatif pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor. Bu bağlamda, Microsoft'un yeni veri merkezlerine yönelik kiralama anlaşmalarını iptal ettiği bildiriliyor. Bu durum, teknoloji devlerinin yeni enerji kapasitesi sağlama yarışında olduğu görüşüyle tezat oluşturuyor.

maxresdefault.jpg

Son Haberler
Erdoğan'dan flaş açıklama! Beklenen haber geldi
Erdoğan'dan flaş açıklama! Beklenen haber geldi
Galatasaray - Antalyaspor 0 - 0
Galatasaray - Antalyaspor 0 - 0
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Erden Timur'dan yabancı hakem yorumu
Erden Timur'dan yabancı hakem yorumu
Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...
Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...