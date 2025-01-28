Uranyum fiyatlarında düşüş devam ediyor

Uranyum vadeli işlemleri, 2025 yılı Ocak ayında 69 doların altına gerileyerek son 16 aydaki en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, piyasalardaki talep beklentilerinin yeniden şekillenmesi ve yeterli arzın varlığıyla şekillendi. Bazı tahminlere göre, dünya zenginleştirilmiş nükleer yakıt kapasitesinin yaklaşık yarısından sorumlu olan Rusya'dan yapılan ithalat kısıtlamaları, sarı kek (yellowcake) tüketicilerini azalttı. Rusya'nın bu önemli tedarik rolü, piyasada sarı kek alıcılarını ciddi şekilde daraltırken, talep tahminlerinin de yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.

Özellikle ABD'de nükleer yakıt ithalatı için getirilen muafiyetlerin 2027 yılına kadar geçerli olması, sarı kekin daha bol bulunacağına işaret ediyor. Bu durum, nükleer enerji piyasasındaki denklemleri değiştirmeye devam ediyor. Ayrıca, ABD veri merkezleri için nükleer güç talebinin sorgulanmaya başlaması da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Büyük dil modellerinin daha verimli hale gelmesiyle birlikte, enerji tüketiminde kayda değer bir azalma sağlandı.

Çin'in açık kaynaklı DeepSeek AI modeli, kurulu ABD rakiplerinden %95 daha az enerji tükettiğini iddia ederek, alternatif enerji kaynakları arayışında önemli bir etki yaratıyor. Bu tür gelişmeler, Microsoft, Alphabet ve Amazon Web Services gibi büyük teknoloji firmalarının nükleer enerji santralleriyle veri merkezlerine hizmet vermeye başlamasına yol açtı. Böylece, nükleer enerjiye olan talep ile ilgili spekülasyonlar, verimli yeni nesil yapay zeka çözümleriyle daha da sorgulanır hale geldi.

Kripto piyasasına DeepSeek darbesi

Bu gelişmelerin ardından, nükleer enerji ile ilgili yeni anlaşmalar, dünya genelindeki enerji üretim ve tüketim denklemlerini değiştirme potansiyeline sahip. ABD'deki veri merkezlerinin talep projeksiyonları, bu güç kaynağına olan ihtiyacı yeniden gözler önüne seriyor.