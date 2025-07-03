Uranyum piyasaları hareketlendi

ABD uranyum vadeli işlemleri, 27 Haziran’da ulaşılan yedi ayın zirvesi olan 79 dolar seviyesinin ardından 78 dolar civarında işlem görüyor. Piyasalar, fon alımlarının enerji şirketlerinin teklif fiyatlarına etkisini değerlendirmeye devam ediyor. Sprott Physical Uranium Trust, Canaccord Genuity ile imzaladığı anlaşmadaki miktarın iki katı, yaklaşık 200 milyon dolarlık fiziksel uranyum alımı yapacağını duyurdu. Sprott’un genellikle “yellowcake” adı verilen işlenmemiş uranyumu satın alması, piyasalarda sıkı işlem hacmi nedeniyle fiyat hareketlerini tetikliyor.

Mayıs ayında sarı uranyum fiyatları yaklaşık yüzde 6 artış göstermişti. Bu yükselişte ABD hükümetinin yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini destekleyeceği, düzenlemeleri azaltacağı ve nükleer reaktör lisanslarını hızlandıracağı sinyalleri etkili oldu. Ayrıca, önemli nükleer yakıt ihracatçılarına yönelik ticaret kısıtlamaları devam edecek.

Dünyanın önde gelen üreticilerinden Kazatomprom ise 2023 sonu rehberinin yaklaşık yüzde 20 altında, 14 milyon pound civarında üretim gerçekleştireceğini açıkladı.