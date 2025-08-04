Uranyum piyasasında rüzgâr sert esiyor

ABD'de uranyum vadeli işlem fiyatları, 17 Haziran’da ulaşılan 79 dolarlık yedi aylık zirveden sonra geri çekilerek 71.5 dolar seviyesinde tutundu. Bu durağanlığın ardında, özellikle tutucu pozisyonda bekleyen yatırım fonlarının piyasaya alım yönlü baskı kurmaktan kaçınması yatıyor. Nükleer yakıt olarak bilinen yellowcake'in fiyatı, Sprott Physical Uranium Trust’ın açıkladığı 200 milyon dolarlık yeni alım taahhüdüne rağmen düşüş yaşadı. Kanada merkezli Canaccord Genuity’nin aktardığına göre, bu miktar, fonun sermaye artırımı kapsamında planladığının iki katıydı.

Sprott’un agresif alımları, uranyum gibi işlem hacmi düşük bir emtiada fiyatların kolaylıkla yukarı yönlü hareket etmesine neden olabiliyor. Ancak son alım açıklamasına rağmen spot piyasadaki yatırımcı iştahının zayıf seyretmesi, fiyatların ivme kazanmasını engelledi.

ARZ TARAFINDA KAZAKİSTAN VE NİJER ETKİSİ

Piyasanın arz tarafında ise belirsizlikler devam ediyor. Dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden biri olan Kazakistan merkezli Kazatomprom, 2023 yılı sonlarında verdiği üretim hedefinin yaklaşık %20 altında kalacağını açıkladı. Şirket, bu yıl 14 milyon poundluk üretim seviyesinin orta noktasına ulaşmayı bekliyor. Bu gelişme, küresel arzda kayda değer bir daralma yaşanacağına işaret ediyor.

Fransız nükleer enerji şirketi Orano ise, Afrika’da bulunan SOMAIR uranyum madenini kapatma ihtimaliyle karşı karşıya. Bu kararın arkasında, Nijer hükümetinin uygulamaya koyduğu yeni ihracat kısıtlamaları yer alıyor. Bu durum, yalnızca Orano’yu değil, Afrika menşeli uranyum arzını da olumsuz etkileyebilir.

ABD hükümetinin ise yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini destekleme, lisans süreçlerini hızlandırma ve regülasyonları azaltma yönündeki son sinyalleri, piyasada uzun vadeli iyimserliğe neden oldu. Bu hamleler, nükleer enerjiye dönüş yapan diğer büyük ekonomilerle birlikte değerlendirildiğinde, yellowcake fiyatlarının gelecekte yeniden yukarı yönlü bir trend yakalamasına zemin hazırlayabilir.