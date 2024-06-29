Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla öpüştü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla öpüştü!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 'Aşık Shakespeare' isimli tiyatro eserinin provaları sırasında, erkek rol arkadaşıyla öpüştü.

Uraz Kaygılaroğlu, Pis Yedili dizisi başta olmak üzere birçok projede gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Magazin dünyasının dikkat çeken simalarından biri olan Kaygılaroğlu, yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor.

Son haberlere göre, tiyatroya olan ilgisini artıran Kaygılaroğlu, 'Aşık Shakespeare' isimli oyunun provalarında rol arkadaşıyla samimi bir şekilde görüntülendi. Kaygılaroğlu, bu kez de ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündeme geldi.

Erkek rol arkadaşı ile öpüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte yorumlardan bazıları...

"Bu ne rezillik ya"

"Behlül bile Bihter'i bu kadar ateşli öpmedi"

"Sanat da olsa yapmam"

"Size ne? Rahatsız olan gitmez"

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