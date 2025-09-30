Uraz Kaygılaroğlu'nu kahreden haber!

Sakla Beni, Üç Kuruş, Seferin Kızı, Aynen Aynen, Babacandır, Erşan Kuneri gibi yapımlarda çeşitli karakterlere hayat veren 38 yaşındaki ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı haberle sevenlerini üzdü.

2014 yılında Melis İşitenl'e yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu, 2019 yılında evliliğini bitirme kararı alarak İşiten'le yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde ekranlarda görünmüyor. Sosyal medya paylaşımlarını devam eden oyuncu, gündelik yaşamında vakit buldukça kızıyla zaman geçiriyor.

Kaygılaroğlu'nun, bugün yaptığı paylaşım kendisini yakından takip eden hayranlarini derinden etkiledi. Rol aldığı projelerle ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaygılaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden babaannesi nezahat Kaygılaroğlu’nu kaybettiğini açıkladı.



Ünlü oyuncunun açıklaması, hayranlarının yanı sıra sanat camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Ünlü oyuncu geride biraktigimiz haziran ayında büyükbabasI Metin Kaygılaroğlu'nu da toprağa vermişti.

Acı haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyuran oyuncunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezalığı'na defnedilecektir"



Cenazeye eski eşi Melis işiten’in katılıp katılmayınca merak oldu. İşiten ayrılıklarının ardından ünlü oyuncu ile ilgili herhangi bir negatif yorumda bulunmamakla birlikte eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’na yönelik içten halleriyle hayranlarının takdirini toplamıştı.