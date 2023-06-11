Uraz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Uraz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Uraz ne demek? Uraz isminin anlamı nedir?

URAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Uraz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Şans, talih, kut ve mutluluk.

- Cesaret, gözü pek olma, ateş bakışlı.

- Sağlamlık, boğa, erk, güçlülük, güç.

URAZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Uraz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Uraz ismini koymak caizdir.