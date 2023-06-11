Uraz ne demek? Uraz isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Uraz son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Uraz ne demek? Uraz isminin anlamı nedir?

Uraz ne demek? Uraz isminin anlamı nedir?

Uraz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Uraz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Uraz ne demek? Uraz isminin anlamı nedir?

URAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Uraz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Şans, talih, kut ve mutluluk.

- Cesaret, gözü pek olma, ateş bakışlı.

- Sağlamlık, boğa, erk, güçlülük, güç.

URAZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Uraz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Uraz ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
Keten tohumu hipertansiyona iyi gelir mi Şifalı Bitkiler
Keten tohumu hipertansiyona iyi gelir mi
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi Magazin
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi Dünya
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi Siyaset
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor Dünya
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret? Güncel
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret?