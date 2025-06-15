Ürdün hava sahası hakkında flaş karar

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu (CARC), bugün bir risk değerlendirmesinin ardından "Ürdün hava sahasının, sivil uçuşlar için yeniden açıldığını" duyurdu.

CARC Baş Komiseri Yüzbaşı Haitham Misto, "hava sahasının kapatılmasının bölgede meydana gelen olaylara geçici, taktiksel bir yanıt olduğunu ve belirsiz zamanlarda hava seyahatini korumayı amaçladığını" açıkladı.

Ürdün basınına konuşan Misto, "komisyonun olası riskleri değerlendirmek üzere bölgesel gelişmeleri sürekli olarak izlediğini ve gökyüzünü açık tutma ya da yeni kısıtlamalar getirme konusunda buna göre karar vereceğini" söyledi.

Misto, havayolu şirketlerine tarifeli uçuşlarına devam etmeleri ve Amman'a yönlendirilen uçuşları yeniden yönlendirmeleri konusunda bilgi verildiğini de kaydetti.

Yüzbaşı Misto, ayrıca Komisyon'un, hava trafiğiyle ilgili devam eden gelişmelere ve bunların sivil havacılık üzerindeki etkilerine dayanarak, yolcuların güvenliğine öncelik vererek uygun kararlar alacağını vurguladı.

Komisyon, dün akşam Ürdün hava sahasını geçici olarak kapatmış, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim nedeniyle önlem olarak tüm gelen, giden ve transit uçuşları askıya almıştı.