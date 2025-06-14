Ürdün hava sahasını yeniden açtı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Ürdün hava sahasını kapatmıştı. Alınan son kararla birlikte ülke hava sahasını uçuşlara yeniden açtı.

Hükümet sözcüsü Muhammed el-Mümani, hava sahalarının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini ve ülkelerinin bir çatışma alanı olmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında nükleer ve askeri tesisler bombalandı. Gelen son açıklamalara göre İran’da nükleer sızıntı tespit edilirken üst düzey 20 komutanın öldürüldüğü öğrenildi.

İran ise İsrail’e son başlattığı saldırıda çok sayıda balistik füzen kullandı. İran’ın son misillemesinde en az 3 kişinin öldüğü öğrenildi.