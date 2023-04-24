Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ürdünlü milletvekili silah kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı

Editör: Serkan Talan

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Ürdün'den Batı Şeria'ya büyük miktarlarda silah ve altın kaçırmaya çalıştığından şüphelenilen Ürdünlü bir milletvekilini tutukladığını açıkladı.

Ürdün diplomatik sözcüsü Sinan el-Majali yaptığı açıklamada, ''İsrail makamları tarafından tutuklanan İmad el-Advan'ın davasını takip ediyoruz. Çok miktarda silah ve altın kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir operasyon neticesinde tutuklandı'' dedi.

İsrail medyası ise, İsrail makamlarının milletvekilini Batı Şeria ile Ürdün'ü birbirine bağlayan İsrail kontrolündeki Allenby geçiş noktasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nde tutukladığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'ya geçerken aracının içinde silah ve altın bulunduğunu açıkladılar.

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