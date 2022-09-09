9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 00:13
Takip Et

Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
+
Aa
-

Ürdün Sağlık Bakaanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay birçok Avrupa ülkesini ziyaret eden otuzlu yaşlardaki bir vatandaşta, 25 Ağustos'ta yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kas ağrısı şeklinde semptomlar ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

Hastanın, ilk olarak boğaz iltihaplanması teşhisiyle tedavi gördüğü, ancak 5 gün sonra yüzünde ve ellerinde deri kabarcıkları oluştuğu aktarılan açıklamada, bu kişinin 7 Eylül'de bir doktora muayene olduğu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilmesi üzerine hastadan deri kabarcığı ve kan örneği alındığı, yapılan PCR testi sonucunun bugün pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada durumunun iyi ve "tam iyileşme" aşamasında olduğu aktarılan hastanın evinde izole edildiği bilgisi verildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
1
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
2
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
3
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
6
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
7
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.