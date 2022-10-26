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Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti

Ürdün'de bakanlar, hükümette yapılması beklenen beşinci revizyon öncesinde Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:05
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Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti

Ürdün'de kabine revizyonu öncesinde bakanlar istifa etti
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Ülkenin resmi haber ajansı PETRA'da yer alan haberde, Bakanlar Kurulu'nun başkent Amman'daki toplantısında bakanların istifalarını sunduğu belirtildi.

Bakanların kabinede olacak revizyon için istifa ettikleri aktarılan haberde, revizyonun hangi bakanlıkları kapsayacağı ya da zamanıyla ilgili bilgi verilmedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise Ürdün Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekim 2020'de kurulan 32 üyeli Hasavne hükümetinde sonuncusu 11 Ekim 2021'de olmak üzere şu ana kadar 4 revizyon gerçekleştirildi. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta, üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı. (AA)

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