Ürdün'de kral sofrası kuruldu: Binlerce kişilik ziyafet verildi

Oğlunu evlendiren Ürdün Kralı, binlerce kişiye ziyafet verdi.

Ürdün'de kral sofrası kuruldu: Binlerce kişilik ziyafet verildi

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın, büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in düğünü öncesinde binlerce kişi için ziyafet verdiği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya ve resmi televizyondan yapılan yayınlara göre, Veliaht Prens Hüseyin'in düğünü için programlanan kutlamalar başladı.

"HAŞİMİ KILICI" HEDİYE ETTİ

Kutlamalar kapsamında Kral Abdullah tarafından 4 binin üzerinde Ürdünlünün davet edildiği bir akşam yemeği verildi, yemek esnasında şarkılar söylenerek dans eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

Kral Abdullah, yaptığı konuşmada, "Bugün, oğlum ve oğlunuz Hüseyin için seviniyoruz. Sevincimiz sizin varlığınızla tamamlandı. Hüseyin'in gayreti ve bağlılığıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Kral Abdullah'ın, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'e "adalet ve vatan savunmasının sembolü" olarak "Haşimi kılıcı" hediye etmesinin ardından, Veliaht Prens Hüseyin babası Kral Abdullah'ın başını öptü.

Veliaht Prens Hüseyin ve Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf arasında yarın kıyılması planlanan nikah öncesinde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid dahil çok sayıda misafirin Ürdün'e geldiği bildirildi.

-VELİAHT PRENS HÜSEYİN'İN DÜĞÜNÜ

Veliaht Prens Hüseyin'in yarınki nikahı ve düğünü için ülkede resmi tatil ilan edilirken, birçok şehirde bu vesileyle bir haftadır kutlamalar yapılıyor.

Nikah töreninin Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirilmesi, daha sonra gelinle damadın düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçmesi planlanıyor.

Kral ve Kraliçe'nin nikah münasebetiyle yarın Hüseyniye Sarayı'nda bir resepsiyon vermesi, ardından devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı resmi bir akşam yemeği organizasyonun düzenlenmesi bekleniyor.

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.

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