Ürdün'den yoğun diplomasi mesaisi: Dışişleri bakanları tek tek arandı

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, 15 Haziran 2025 Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, İspanya, Kanada ve Brezilya dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesini İsrail'in İran'a yönelik saldırısının tetiklediği tehlikeli gerilimi kontrol altına alma çabaları oluşturdu.

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BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN ORTAK ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Safadi'nin BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki taraf da İsrail saldırısını kınayarak, tehlikeli gerilimi durdurmak için yoğun ortak çabaların önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği sürdürme sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bader Al Busaidi ile yaptığı görüşmede ise Safadi, daha fazla bozulmayı önlemek için ortak eylemin önemini vurguladı. İki bakan, devam eden düşmanlıkların "ciddi" sonuçları konusunda uyarılarda bulunarak, İran'a yönelik İsrail saldırısını uluslararası hukukun ihlali ve bölgesel istikrara tehdit olarak nitelendirip kınadıklarını yinelediler.

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ULUSLARARASI HUKUK VE İNSANİ YARDIM VURGUSU

Safadi, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden tırmanışın bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik ciddi riskleri ele alındı. İki bakan, çatışmanın daha fazla yayılmasını önlemek ve uluslararası barışı korumak için eşgüdümlü uluslararası çabalar çağrısında bulundular. Ayrıca, Gazze'deki kötüleşen insani durumu ele alarak, İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardımın kesintisiz ulaşımının sağlanması gerektiğini vurguladılar.

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KANADA VE BREZİLYA İLE İKİLİ İŞ BİRLİĞİ

Cumartesi günü de Safadi, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile bölgesel gerilimleri azaltma çabalarını değerlendirdi. Safadi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını bölgesel çatışmayı ve istikrarsızlığı daha da körükleme tehdidi taşıyan tehlikeli bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirdi. İki bakan, krizi kontrol altına almak ve daha geniş bir tırmanışı önlemek için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "güçlü" Ürdün-Kanada ortaklığını ve bölgede güvenlik, istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini yinelediler.

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Cumartesi günü, Safadi ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki mevcut tırmanışın daha geniş bir çatışmayı körükleme tehdidi taşıdığı konusunda uyardılar. İki bakan ayrıca, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının bölgesel istikrara etkilerini tartıştılar ve ülkelerinin saldırıyı kınadıklarını yinelediler. Safadi ve Vieira, Gazze'deki İsrail askeri operasyonlarının derhal durdurulması ve Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla insani yardımın acil ve yeterli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini vurguladılar. Şiddet, saldırganlık ve uluslararası hukuk ihlallerinin krizi yalnızca derinleştireceğini ve istikrarsızlığı uzatacağını belirterek, kalıcı barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir çözümle sağlanabileceğini vurguladılar.