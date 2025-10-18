Türkiye ekonomisi, 2025’in son çeyreğine yaklaşırken tarihin en yüksek faiz giderleriyle karşı karşıya kaldı. Eylül ayı, son 19 yılın rekorunu kırarak, Hazine’nin en yüksek faiz ödemesini yaptığı ay oldu. Yani devletin kasasından en çok para, üretime, eğitime, tarıma değil; faiz ödemelerine gitti.

Yılın başında 2025 bütçesinde 1,95 trilyon lira faiz ödemesi öngörülmüştü. Ancak henüz dokuz ayda bu rakam 1,66 trilyon liraya ulaştı. Bu gidişle yıl bitmeden hedef aşılacak. Üstelik 2026 için planlanan faiz gideri 2,74 trilyon lira. Kısacası ekonomi, üretimden değil borçtan beslenen bir yapıya sıkışmış durumda.

Faiz yükseliyor, üretim geriliyor

Faiz yükü arttıkça bütçenin diğer kalemleri kaçınılmaz olarak daralıyor. Tarıma ayrılan kaynak sadece 888 milyar lira. Bu, faiz ödemelerinin üçte biri bile değil. Gıda krizi, kuraklık, artan gübre ve enerji maliyetleriyle boğuşan çiftçi için bu rakam, “yeterli” demek bir yana, alarm zili anlamına geliyor.

Eğitime ayrılan bütçe, üniversiteler dahil 2,8 trilyon lira. Yani faiz giderleriyle neredeyse başa baş. Düşünün; bir ülke çocuklarının geleceğine, borç faizine verdiği kadar kaynak ayırıyor. Sosyal yardımlar da 917 milyar lira, yani faiz ödemelerinin sadece üçte biri oranında. Bu tablo, refahın değil mecburi kemer sıkmanın resmi.

Rakamlar gerçeği örtmüyor

Kağıt üzerinde “büyüme” devam ediyor gibi görünebilir. Ancak büyümenin kalitesi sorgulanmalı. Çünkü faiz yükü artarken üretim düşüyor. En somut örneklerden biri tekstil ve hazır giyim sektörü. Son üç yılda bu alanda 343 bin kişi işini kaybetti. Bu sadece bir istatistik değil; binlerce aile için geçim derdi, borç, umutsuzluk anlamına geliyor.

Bir dönem Türkiye’nin ihracat lokomotifi olan tekstil sektörü, yüksek enerji maliyetleri, artan işçilik giderleri, azalan siparişler ve sıkı finansman koşulları nedeniyle küçülüyor. İşveren yatırım yapamıyor, işçi iş bulamıyor. Oysa istihdam yaratmak için gereken şey, üretimi finanse eden bir ekonomi politikası.

Bugün ise tablo tam tersi: Faiz yükü, kamu kaynaklarını emiyor. Devlet, borçlanıyor; borçlandıkça faiz ödemesi artıyor. Bu da bütçeyi sıkıştırıyor. Tarım, sanayi, KOBİ’ler için ayrılacak kaynak, faiz ödemelerine kurban gidiyor.

Bir döngüde sıkışmış ekonomi

Sorunun özü şu: Türkiye ekonomisi, borç-faiz döngüsünde sıkışmış durumda. Faiz ödemeleri arttıkça bütçe açığı büyüyor. Açığı kapatmak için yeni borçlar alınıyor, bu da daha fazla faiz yükü getiriyor. Kısır bir döngü.

Bu döngü kırılmadıkça, ekonominin üretim kapasitesi gelişmiyor; tam tersine geriliyor. Faiz giderleri, bütçede eğitim, sağlık, tarım, istihdam gibi geleceğe yatırım yapılması gereken alanları boğuyor. Üstelik bu durum sadece mali değil, toplumsal bir risk de oluşturuyor: işsizlik, gelir adaletsizliği ve üretim kaybı, sosyal dengeleri de zorluyor.

Rakamların söylediği şey net

Bir yanda 1,66 trilyon liralık faiz ödemesi, diğer yanda tarıma ayrılan 888 milyar lira. Bu, Türkiye’nin üretim değil, borç ödemesi üzerine kurulu bir ekonomi modeli yürüttüğünü açıkça gösteriyor. Eğitim ve sosyal yardım gibi alanlar, ülkenin geleceğini şekillendiren kalemlerdir. Ancak bu kalemlerin toplamı bile, faiz yükünün gerisinde kalıyor.

Ekonomi yönetimi, “disiplin” adı altında kamu harcamalarını kısarken, en büyük harcama kalemi olan faize dokunamıyor. Çünkü borçlanma sürdükçe faiz ödemek zorunlu. Dolayısıyla “faiz disiplini” değil, faiz bağımlılığı söz konusu.

Bir uyarı olarak bütçe

Bu tablo, aslında bir bütçeden çok bir uyarı belgesi. Ekonominin nereye gittiğini net biçimde gösteriyor. Türkiye artık üretim gücünü değil, borç ödeme kapasitesini konuşuyor. İşini kaybeden tekstil işçisinden üretim yapamayan çiftçiye kadar herkes bu tablonun bir parçası.

Oysa sağlıklı bir bütçe, topluma umut verir; üretimi, istihdamı ve refahı büyütür. Faize değil, üreticiye, çiftçiye, öğretmene, öğrenciye harcanan bir lira; borç ödemesine giden on liradan daha değerlidir.

Rakamların arkasındaki gerçek

Faiz ödemeleriyle rekor kıran bir ekonomi, sürdürülebilir değildir. Çünkü faiz, geçmişin yüküdür; gelecek yatırımı değildir. 2025 bütçesi bize bir gerçeği hatırlatıyor: Eğer kaynaklar üretim yerine faize akıyorsa, ekonomi büyümez, sadece borcu büyütür.

Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması, borç-faiz döngüsünü kırarak üretime, bilime, tarıma ve emeğe yönelmekle mümkün. Aksi halde, en yüksek faiz ödediğimiz Eylül, sadece bir rekor değil; gelecekten çalınmış bir ay olarak tarihe geçer.