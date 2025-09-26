Üreten üniversite, tokat topraklarına bereket getiriyor

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Tesisin açılışına Vali Vekili Tekin Erdemir, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Milletvekili Kadim Durmaz, üniversitenin yenilikçi adımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tarıma olan katkının önemine vurgu yaptı.

​Tokat'ın Tarımsal Zenginliği Değer Buluyor

​Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat’ın 370 bin hektarı aşan tarım arazisiyle Türkiye’nin en bereketli bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Narenciye dışında hemen her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği bu topraklarda, ne yazık ki hasat sonrası ürünlerin yaklaşık %40’ı kayboluyor ya da değerlendirilemiyor," dedi.

​TOGÜ’nün kurduğu bu tesis, işte bu kaybın önüne geçmeyi amaçlıyor. Tesis sayesinde çiftçilerin ürünleri daha uzun süre saklanabilecek ve katma değer kazanarak ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelecek.

​ÖĞRENCİ VE ÇİFTÇİLERE ÇİFTE FAYDA

​Rektör Yılmaz, tesisin sadece çiftçilere değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerine de fayda sağlayacağını vurguladı. Tesisin bir uygulama ve araştırma merkezi olarak hizmet vereceğini söyleyen Yılmaz, tarım, gıda teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında öğrencilerin pratik eğitim almasına olanak tanıyacağını ifade etti.

​ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM

​Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde yer alan tesis, çevreci ve sürdürülebilir bir modelle çalışıyor. İşte tesisin öne çıkan teknik özellikleri:

​Günlük 1 ton yaş ürün işleme kapasitesi.

​%100 güneş enerjisi kullanımı.

​600 m² toplam alan ve 200 m² kapalı üretim alanı.

​16 özel üretim sıcak hava paneli ile enerji verimliliği.

​Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve kurdele kesilerek tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi.